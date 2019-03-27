ADVAK yönetimi Başkan Kutlu ile bir araya geldi

Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfı (ADVAK) Başkanı Şevket Gürsoy ve vakıf yönetimi Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Ankara'da faaliyetlerini sürdüren Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfı başkanı Şevket Gürsoy ve vakfın yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Ziyarette bir açıklamada bulunan ADVAK Başkanı Şevket Gürsoy, 5 yıldır yürüttüğü Adıyaman Belediye Başkanlığı görevini 31 Mart seçimleriyle birlikte yeni seçilecek olan başkana devredecek olan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya Adıyaman için yaptığı başarılı ve gayretli çalışmalardan dolayı teşekkür etti. ADVAK olarak, belediye ile birlikte Adıyaman'daki ve Ankara'daki Adıyamanlı hemşehrileri için önemli çalışmalara imza attıklarını da söyleyen ADVAK Başkanı Gürsoy, Başkan Kutlu'ya bundan sonraki yaşamında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise görev süresi boyunca Adıyamanlılar için faydalı olacağına inandıkları her türlü projeye destek verdiklerini dile getirerek, buna imkan sağlayanlardan birisi olan ADVAK yöneticilerine teşekkür etti.