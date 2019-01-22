ADYÜ Destekleme Vakfından 100 öğrenciye burs

Toplamda 100 öğrenciye verilmesi planlanan 100 TL'lik burs 69 öğrencinin hesabına yatarken, kalan 31 öğrenciye de bu hafta içerisinde teslim edileceği öğrenildi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü aynı zamanda ADYÜ Destekleme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Adıyaman Üniversitesi Destekleme Vakfı olarak vakıf kültürünü devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Prof. Dr. Gönüllü, “Birlik, beraberlik, kardeşlik, fedakarlık, hoşgörü, muhabbet, yardım temelleri üzerine yükselmiş ve bunları hayatiyetinin gayesi yapmış kadim bir medeniyete sahibiz. Vakıf geleneğimizin bugün de aynı düşüncelerle yaşatılması ve geleceğe aktarılması zaruridir. Bu düşünceden yola çıkarak, ben'den öte ‘biz' düşüncesiyle şehrimizin bütününe hitap eden, esas umdeleri şehrin değerlerinin oluşturduğu bir birliktelikle hareket etmeye çalıştık. Bu kapsamda bugün 100 öğrencimize burs vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu sayı artar. Vakfımızı maddi ve manevi destekte bulunan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.