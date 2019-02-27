ADYÜ Eczacılık Fakültesinde önlük giyme töreni düzenlendi

sınıf öğrencileri için önlük giyme töreni düzenlendi.

Merkezi Derslikler Binası Yunus Emre Konferans Salonunda düzenlenen önlük giyme töreni ile sınıftaki 78 öğrenciye mesleğe girişin ilk adımı olarak önlük giydirildi.

Törende Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aydın, Adıyaman Eczacılar Odası Başkan Vekili Yaşar Koca, akademik ve idari çalışanları, öğrenciler ile öğrencilerin aileleri hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende günün anlam ve önemine dair açılış konuşmasını yapan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Solmaz, eczacılık mesleğinin önemine değinerek, “2015-2016 yılında eğitim öğretime başlayan üniversitemiz eczacılık fakültesinin ilk öğrencileri şuan 4. sınıftalar. Bu, bizler için mutluluk verici bir durum. Bugün burada giyilen beyaz önlük de büyük önem arz etmektedir. Beyaz, dürüstlüğün, çalışkanlığın ve vefanın rengidir. Hata kabul etmeyen bir renktir. Öğrencilerimiz bugün beyaz önlükle birlikte insanların sağlığını korumaya ve insanlığa faydalı olmaya yemin etmiş de sayılıyorlar. Bugün burada mesleğe ilk adımını atan kıymetli öğrencilerimize hayat boyu başarılar diliyorum” dedi.

Adıyaman Eczacılar Odası Başkan Vekili Yaşar Koca ise eczacılık mesleğinin dünü, bugünü ve yarınından bahsederek, "Eczacılık insanlıkla birlikte var olan bir meslektir. Sevgi ve çalışkanlık isteyen, özveri isteyen bir meslektir. Bilindiği üzere 1960-2000 yılları arasında Türkiye'de sadece 7 fakülte eczacılık eğitimi verirken bugün bu sayı 49'a yükselmiştir. İstihdam konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşansa da mesleğimiz kutsal ve insana faydalı bir meslektir. Umarım evlatlarımız buradan mezun olduktan sonra güzel işlere imza atarlar” şeklinde konuştu.

Önlük giyme töreninde konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, giydirilen önlüğün ve mesleğin önemine değindi.

Rektör Gönüllü, “Bu tören, üniversitemizde 4 yıldır devam eden bir motivasyon ve şartlandırma törenidir. Şunu belirtmek isterim ki üniversitemizde eğitimi çok önemsedik. Ne gerekiyorsa tedarik ettik. Laboratuvarlar, atölyeler ve materyal anlamında Türkiye'de en önemli üniversitelerden biri olduk. Kısa süre önce üniversitemiz bünyesinde bulunan merkezi araştırma laboratuvarı tarafından yurt dışına yollanan validasyon örneği gerçeğe en yakın örnek olma anlamında ülke genelinde birinciliği elde etmiştir. Başarılarımız hep istatistiki başarılar ve bunu sadece biz söylemiyoruz, rakamlar, istatistikler de söylüyor. Allah'a şükürler olsun ki güvenilir bir üniversite olduk. Hedef olarak kariyerimizi değil, her zaman toplumun ihtiyaçlarını öncelik olarak belirledik. Zaten gerçek akademisyenlik ve yurtseverlik de bunu gerektirir. Elimizden geldiğince çalıştık ve yorulmak bilmedik. Öğrencilerimizle sürekli iç içe olduk, onları merkez alarak hareket ettik. Bugün geriye dönüp baktığımızda ilimize, ülkemize güzel işler yaptığımızı, faydalı, fedakar insanlar yetiştirdiğimizi görüyor ve bunun hem mutluluğunu hem de gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından üniversitemiz Eczacılık Fakültesinde eğitim gören 78 öğrenciye beyaz önlükleri giydirildi.