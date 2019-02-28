ADYÜ Gönüllülerinden köy okullarına yardım

Adıyaman Üniversitesi gönüllülerinin Geri Dönüşümlü Tasarım Kursu'nda elde ettikleri ürünler Yukarı Kuşakkaya Köyü İlkokulu öğrencilerine hediye edildi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'nün eşi Necla Gönüllü ve Geri Dönüşümlü Tasarım Kursu Sorumlusu Ayşe Uluyol öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte okul öğrencilerine kırtasiye malzemesi ile gıda malzemesi dağıtıldı. Ayrıca okulun ihtiyaçlarını karşılamak üzere okula nakdi yardım yapıldı.

Etkinlikle ilgili konuşan Necla Gönüllü, tasarım kursu ile, israfın önüne geçerek ihtiyaç sahibi kişilere destek vermek amacında olduklarını belirtti.

Gönüllü, “Bugün geri dönüşümlü tasarım kursundaki gönüllü arkadaşlarımızla birlikte köy okullarında okuyan evlatlarımızı sevindirmeye geldik. Kursumuzda çok güzel işler çıkarmaya devam ediyoruz. Kursumuzun amacı bir şeyleri çöpe atmadan önce düşünüp değerlendirmeye çalışarak ülke ekonomisine katkı sunmaktır. Şimdiye kadar döşemelik kumaşlardan kalemlikler yaptık. Kullanılmış cd'leri atmıyoruz, bunlardan iğnelikler yapıyoruz. Perde kumaşlarından hediye torbaları yapıyoruz. Yapmış olduğumuz ürünleri gerçekleştirilen bir kermesle birlikte nakit paraya dönüştürüp ihtiyaç sahibi olan üniversite öğrencilerine ulaştırdık. Az da olsa katkı yapmak çok güzel. Bugün de Adıyaman Merkez ilçeye bağlı Kuşakkaya Köyü İlkokuluna gelerek evlatlarımızı sevindirmeye çalıştık. Çok mutlu olduklarını gördük. Bu da bizler için çok önemli. İnşallah ziyaretlerimiz devam edecek ve ulaşabildiğimiz kadar okula ulaşmaya çalışacağız” dedi.

Yukarı Kuşakkaya Köyü İlkokulu Müdürü Süleyman Ay ise gerçekleştirilen ziyaret ve yapılan yardımlardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Emeği geçen kıymetli hocalarımıza ve hanımefendilere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri çok mutlu ettiler. Örnek olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.