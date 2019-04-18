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ADYÜ öğrencilerine oryantiring eğitimi

Adıyaman Üniversitesi 6.

Bilim Kültür Sanat ev Spor Etkinlikleri kapsamında öğrencilere oryantiring eğitimi verildi.


Türkiye Oryantiring Federasyonu temsilcilerince verilen eğitime hava muhalefetine rağmen ilgi büyük oldu. Eğitimler eşliğinde bir doğa sporu olan oryantiringi öğrenmeye çalışan öğrenciler hem öğrenciler hem de eğlenceli vakit geçirdi.


Eğitimle ilgili konuşan yetkililer, farklı arazi koşullarında yapılabilse de genellikle ormanlık arazide yapılması tercih edilen, amacı arazideki hedefleri sırasıyla ve en kısa sürede ziyaret ederek parkuru bitirmek olan ve harita ile pusula kullanılarak yapılan oryantiring sporunun, farklı birçok uygulaması olan bir doğa sporu olduğu bildirildi.

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