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AFAD ekipleri mahsur kalan keçi için seferber oldu

Adıyaman’da yaklaşık 200 metrelik uçurum kenarında mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Adıyaman'da yaklaşık 200 metrelik uçurum kenarında mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.


Sincik ilçesi Hasanlı köyünde Abuzer Sevinç'e ait keçilerden biri sürüden ayrıldı. Sarp kayalıktan uçuruma kadar ilerleyen keçinin geri dönemediğini fark eden çoban, durumu keçinin sahibine bildirdi. Keçi sahibi ve köylüler tüm uğraşlarına rağmen keçiye ulaşamayınca durumu AFAD'a bildirdi. Olay yerine giden AFAD ekipleri, keçiye ulaşmak için uzun uğraşlar verdi. Keçiyi halatla bağlayan görevli, keçiyle birlikte yaklaşık 200 metrelik uçurumdan tırmandı. Yaklaşık 2 saat süren operasyonla kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.

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