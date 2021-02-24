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Afgan aile karbonmonoksit gazından zehirlendi

Adıyaman’da karbonmonboksit gazından zehirlenen 4 kişilik Afgan aile hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da karbonmonboksit gazından zehirlenen 4 kişilik Afgan aile hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi 214 Sokak'ta ikamet eden ve Afgan oldukları öğrenilen 4 kişilik Özbek ailesi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlendiklerini fark eden aile, durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özbek ailesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Tedavi altına alınan Özbek ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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