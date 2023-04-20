Ağaca çarpan otomobil şarampole yuvarlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin ağaca çarptıktan sonra şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Halis Bozkurt idaresindeki 44 BS 968 plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş Karayolu 19. Kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarpıp şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Halis Bozkurt yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.