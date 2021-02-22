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Ağaçlandırma çalışması devam ediyor

Adıyaman Belediyesi tarafından ‘Daha yeşil bir Adıyaman’ projesi kapsamında sürdürülen çalışmalar neticesinde birçok noktaya 4 ya da 5 yaşında ağaçlar dikiliyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından ‘Daha yeşil bir Adıyaman' projesi kapsamında sürdürülen çalışmalar neticesinde birçok noktaya 4 ya da 5 yaşında ağaçlar dikiliyor.


Son olarak, 3'üncü Çevreyolunun Yeşilyurt Mahallesi kısmında gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceleyip, refüje fidan diken Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman'ın bundan sonra daha yeşil olacağını dile getirdi. Bulvardaki refüjde sürdürülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Kılınç, ağaçların sağlıklı bir şekilde yetişebilmesi için ekiplerin ilk olarak zeminde bulunan parke taşlarını yerinden söktüğünü ve ağaçları direk toprakla buluşturduğunu söyledi. Bölge sakinleri ise ağaçlandırma çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Kılınç'a teşekkür etti.

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