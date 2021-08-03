İhlas Haber Ajansı

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Ağaçlık alanda çıkan yangında hayvanlar telef oldu

Adıyaman’da, ağaçlık alanda çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu.

Adıyaman'da, ağaçlık alanda çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu.


Edinilen bilgilere göre merkeze bağlı Uzunpınar Köyü yakınlarında bulunan ağaçlık alanda yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden köylüler yangın yerine koşarak alevlere müdahale etti. Köylülerin çabaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Toplam 3 dönümlük alanda meydana gelen yangında birçok ağaç yanarak kül olurken, çok sayıda hayvan ise yanarak telef oldu.

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