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Ağaçta mahsur kalan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı

Adıyaman’da, bir ağacın tepesinde ayağına ip dolanması sonucu mahsur kalan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı.

Adıyaman'da, bir ağacın tepesinde ayağına ip dolanması sonucu mahsur kalan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya Caddesi itfaiye müdürlüğü yakınlarında bir ağacın tepesinde iplere dolanarak mahsur kalan kuşu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen itfaiye görevlileri ağaç tepesine uzattıkları itfaiye merdiveni ile mahsur kalan kuşa ulaşarak kuşu kurtardı. Kurtarılan kuş daha sonra itfaiye ekipleri tarafından serbest bırakıldı.

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