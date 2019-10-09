İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağaçtan düşen adam yaralandı

Adıyaman’da, budama yapmak amacıyla çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düşen adam yaraladı.

Adıyaman'da, budama yapmak amacıyla çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düşen adam yaraladı.


Edinilen bilgilere göre, Şambayat beldesinde Mehmet A., isimli kişi budama yapmak için kendisine ait ağaca çıktı. Burada dengesini kaybeden Mehmet A., ağaca düşerek yaralandı. Yaralı adam, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.