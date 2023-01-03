Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ağaçtan düşen güvenlik korucusu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cankara köyünde güvenlik korucusu olan Erdal Canpolat (38) çıktığı fıstık ağacında motorlu testere ile kesim yaptığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağı düştü. Ağır yaralı halde bulunan Erdal Canpolat, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Daha sonra olay yerine çağrılan jandarma ekiplerince alınan güvenlik önlemlerinin ardından incelemelerde bulunuldu. Jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından köy korucusu Erdal Canpolat'ın cenazesi Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Canpolat'ın cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.