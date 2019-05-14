AGAD Başkanı Aslan, Başkan Kılınç ile bir araya geldi

Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, 31 Mart seçimlerinde Adıyaman Belediye Başkanlığı görevine seçilen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Adıyaman Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Kılınç'a yeni görevinde başarılar dileyen AGAD Başkanı Aslan, Adıyaman basını olarak şehrin gelişmesi için yapılacak olan her çalışmaya tüm imkanlarıyla destek vereceklerini söyledi.

Aslan, “Adıyaman her zaman iktidar partisinin yanında olup, ciddi destekler vermiş bir ildir. 31 Mart seçimlerinde de yine ülke genelinde AK Parti'ye destek veren ilk 4 ilden birisi olan Adıyaman'ın iktidar partisinden ve sayın başkanımızdan beklentileri oldukça fazladır. Bakanımızın bu işin üstesinden başarıyla geleceğinden şüphemiz yoktur. Biz de elimizden gelen desteği vererek, el birliğiyle Adıyaman'ımızın kalkınmasına katkı sunacağız” dedi.

AGAD Başkanı İbrahim Aslan'a ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, “Biz bu yola gelin bu memleketi birlikte yönetelim diyerek çıktık. Sivil toplum örgütlerimizle, meslek örgütlerimizle, işadamlarımızla, basınımızla ve ilimizin akil insanlarıyla birlikte memleketimizi hep beraber yönetmeye talip olduk ve halkımızın da teveccühü ile bu kutsal göreve seçildik. İlimizin çok ciddi sorunları olduğunu biliyoruz. En büyük sorunumuzun da işsizlik olduğunun farkındayız. Bunun haricinde belediyecilik anlamında da altyapı, kentsel dönüşüm, yeşil alan, katı atık ve kültür merkezi gibi birçok eksiğimiz bulunuyor, bunu da çok iyi biliyor ve çözüm için seçildiğimiz günden itibaren gayretle çalışıyoruz.

Temel sorunlarımızın çözümü için birçok noktada proje çalışmalarımızı tamamladık. Belki biraz zaman alacak ama sonunda bakanlıklarımızın da destekleriyle bu projeler bir bir hayata geçirilecek inşallah. Bizim bu zenginliklerimizi gün yüzüne çıkarmamız lazım. Şanlıurfa'nın bir Göbeklitepe'si var. Henüz görmedim ancak söylendiği kadarıyla bizim Nemrut Dağı'mızın yanında hiçbir özelliği yok. Buna rağmen Ankara yada İstanbul gibi kentlere gittiğimizde her tarafta reklamını ve tanıtımını görebiliyoruz. Kaldı ki bizim sadece Nemrut Dağımız da yok. Müthiş bir Perre Antik Kentimiz var. Yine müthiş bir Eski Kahta Kalemiz var. Arsemia'mız, inanç turizmimiz var. Onlarca önemli değere ev sahipliği yapan Adıyaman'ımızda bu değerlerimize sahip çıkmamızın zamanı geldi artık. Bunun için de Adıyaman Belediyesi olarak elimizi taşın altına ilk biz koyduk. İlimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistleri şehir merkezine çekecek bir proje üzerinde çalışan arkadaşlarımız, Oturakçı Pazarının restore edilmesi için hazırladıkları projeyi tamamladı. Biz de bu projenin detaylarını ilk olarak Oturakçı Pazarı esnafımızla paylaştık. İnşallah en kısa süre içerisinde bu projemizi hayata geçirebilirsek, retorasyon çalışması devam eden Tuz Hanıyla birlikte bu alanı turistler için oldukça cazip bir mekan haline getiririz. Eğer hep birlikte mücadele edersek bu ve benzeri projelerin sayısı artar ve Adıyaman hak ettiği noktalara daha çabuk ulaşır” diye konuştu.