Ağır vasıta araçların girişi kısıtlandı

Adıyaman'ın Kahta İlçe Trafik Komisyonu tarafından alınan karar ile uzun ve ağır vasıta araçların Filistin Caddesi'ne (Hastane Caddesi) girmesi yasaklandı.

Kahta İlçe Trafik Komisyonu tarafından uzun ve ağır vasıta araçların şehir içi trafiğine olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında Adıyaman Yolu-Filistin Caddesi kavşağına dönüşlerin kısıtlanması amacıyla Kahta Belediyesi tarafından düzenlemesi yapıldı.

Uzun ve ağır vasıta araçların hastane caddesinde büyük bir trafik tehdidi oluşturduğunu ifade eden Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, caddenin yaya ve araç trafiği açısında daha güvenli hale geleceğini söyledi.

Kavşaktan caddeye dönüşleri yapılan düzenleme ile engellediklerini belirten Başkan Turanlı, “Geçtiğimiz günlerde İlçe Trafik Komisyonu tarafından alınan karar ile Hastane caddemize uzun araçların girmesi yasaklandı. Hastane yolundaki trafiği rahatlatmak ve uzun araçların dönüşünü kısıtlamak amacıyla ilçemizin en işlek caddelerinden biri olan Filistin Caddesi (Adıyaman Yolu) üzerinde bulunan kavşağımıza ekiplerimizce kavşağın düzenlemesi yapılarak uzun araçların girmesi kısıtladık. Bu sayede caddemiz daha güvenli hale gelmiş oldu" diye konuştu.