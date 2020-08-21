İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağustos ayında şiddetli yağmur

Adıyaman’da, ağustos ayında aniden başlayan sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Adıyaman'da, ağustos ayında aniden başlayan sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı.


Uzun bir süredir sıcaklıklardan dolayı bunalan Adıyamanlılar, bir anda bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağış kent merkezinde yaklaşık beş dakika boyunca etkili olurken, kimi vatandaşlar yağmurun tadını çıkardı, bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için sağa sola koşuşturdu. Ağustos ayında beş dakika süren yağmur yağışı yerini serin havaya bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.