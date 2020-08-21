Ağustos ayında şiddetli yağmur

Adıyaman'da, ağustos ayında aniden başlayan sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Uzun bir süredir sıcaklıklardan dolayı bunalan Adıyamanlılar, bir anda bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağış kent merkezinde yaklaşık beş dakika boyunca etkili olurken, kimi vatandaşlar yağmurun tadını çıkardı, bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için sağa sola koşuşturdu. Ağustos ayında beş dakika süren yağmur yağışı yerini serin havaya bıraktı.