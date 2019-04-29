Ahi Evran Veli Kütüphanesi açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Kentlilik Bilincinin Ahi Evran Anlayışıyla Geliştirilmesi Projesi” kapsamında kütüphane ve okuma salonu açıldı. Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği binasının en üst katında açılışı yapılan kütüphanede yaklaşık bin adet kitap bulunuyor.

Kütüphanenin açılışında konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, “Bu kütüphanemiz ve okuma salonumuz İpekyolu Kalkınma Ajansı desteğiyle açılıyor. İçerisinde yaklaşık bin adet kitap oluyor. Proje Koordinatörümüz Bilal Zemin'in gayretleri ile bu kütüphanenin kurulumu gerçekleşti. Proje kapsamında ayrıca 2 bin 500 mesleki ve teknik lisesi öğrenciye eğitim verildi. Bunun yanında esnaf buluşmaları gerçekleştirildi. Esnafın kendisini teknolojiyle buluşması gerekiyor. Esnafın ticaretin gelişen yönünü yakından takip etmeleri gerektiğini belirtmek istiyorum. Açılışa katılan tüm davetlilere teşekkür ediyorum” dedi.

Proje ile ilgili bilgi veren Bilal Zemin ise, “Projemizin amacı Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlarına, esnaf sanatkar olma potansiyeli olan fertlere çeşitli etkinlik ve faaliyetler vasıtasıyla Ahilik Kültürünü benimsetmek, bu vesileyle meslek etiği, iş ahlakı, dürüstlük, doğruluk ve güler yüzlü esnaf hususunda bir bilinç farkındalık oluşturmaktır. Ahilik anlayışını ve Ahi Evran Kültürünü tanıtmak suretiyle sosyal girişimciliği teşvik etmek esnaf ve sanatkar olma ihtimali taşıyan özellikle meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilere Ahilik Kültürünün anlatmak ve Ahi Evran felsefesi ekseninde sosyal girişimci olma özendirilmesi hedeflenmektedir” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Ahi Evran Veli Kütüphanesi ve Okuma Salonunun açılışı yapılarak gezildi. Açılışa bir çok sivil toplum kuruluşu ve kamu kuruluşu temsilcisi katıldı.