İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ahır çöktü 35 hayvan telef oldu

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde ahırın çökmesi sonucu 35 küçükbaş hayvan telef oldu.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde ahırın çökmesi sonucu 35 küçükbaş hayvan telef oldu.


Olay, Gerger ilçesi Nakışlı köyü Özkuran mezrasında meydana geldi. Abuzer Beyezkaya'ya ait iki katlı toprak yapı aşırı yağışlara dayanamayarak çöktü. Üst katın ev, alt katın ahır olarak kullanıldığı toprak yapının çökmesiyle ahırda bulunan 35 küçükbaş hayvan telef oldu.


Yaşanan olayın ardından jandarma ve AFAD ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. AFAD ekipleri hasar tespiti yaptı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.