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Ahır yangını söndürüldü

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Kozağaç Köyünde bir ahırda çıkan yangın söndürüldü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Kozağaç Köyünde bir ahırda çıkan yangın söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesine bağlı Kozağaç Köyü'nün Gölcük Mezrasında Ramazan Bozkurt'a ait 2 katlı evin alt kısmında bulunan ahırda yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden aile, 110 İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Kahta ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Köyüne hızlı bir şekilde ulaşan Kahta Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına yangın, kıyılmış samanların bulunduğu bölüme ve eve sıçramadan söndürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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