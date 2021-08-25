İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ahmet Aydın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'la görüştü

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti.


Genel Merkez Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı Kemalettin Aydın'ın da, eşlik ettiği Milletvekili Ahmet Aydın, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaretinde Organize Sanayi Bölgeleri, GAP ve Kalkınma Ajansları ile Mermer İhtisas OSB konularında yatırımcıların talep ve beklentileri gündeme getirdi. Sanayi ve teknoloji alanında Adıyaman'daki yatırımlar ve projeler ele alındı.


Ahmet Aydın ziyarete ilişken, “Genel Merkez Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanımız Kemalettin Aydın ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ı ziyaret ettik. Ülke ve ilimizdeki yatırımlarla ilgili istişarede bulunduk. Bakanımıza ilgi ve destekleri için çok teşekkür ediyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.