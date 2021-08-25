Ahmet Aydın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'la görüştü

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti.

Genel Merkez Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı Kemalettin Aydın'ın da, eşlik ettiği Milletvekili Ahmet Aydın, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaretinde Organize Sanayi Bölgeleri, GAP ve Kalkınma Ajansları ile Mermer İhtisas OSB konularında yatırımcıların talep ve beklentileri gündeme getirdi. Sanayi ve teknoloji alanında Adıyaman'daki yatırımlar ve projeler ele alındı.

Ahmet Aydın ziyarete ilişken, “Genel Merkez Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanımız Kemalettin Aydın ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ı ziyaret ettik. Ülke ve ilimizdeki yatırımlarla ilgili istişarede bulunduk. Bakanımıza ilgi ve destekleri için çok teşekkür ediyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.