Ahmet Özen güven tazeledi

kez başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Tut Ziraat Odasının salonunda gerçekleştirilen genel kurulda Mevcut Başkan Ahmet Özen, tek aday olarak seçime girdi. Dört yılda bir yapılan seçimlerde tek liste halinde giren Ahmet Özen, 3. kez başkanlığa seçildi. Başkan Özen 20 delegeden oy kullanan 16 delegenin oyunu aldı.

Ahmet Özen, kendisini yeniden başkanlığa layık gören delegelere teşekkür ederek, “Bu güvene layık olmaya çalışacağım. Cefakar çiftçilerimize ve delegelerimize teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah çiftçilerimizin yüzünün gülmesi noktasında elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.