Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü fuarda stant açtı

Gıda-Tarım ve Hayvancılık Fuarında stant açarak koruyucu aile konusunda bilgilendirme yaptı.

17-21 Nisan tarihleri arasında açık olacak olan Gıda-Tarım ve Hayvancılık Fuarında stant açan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşta kalan çocukların duygularını nakşettiği görseller sergilendi.

Müdürlüğün standına yoğun ilgi olurken, standı ziyaret eden davetlilere Suriye'nin yöresel tatlısından ikram edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve kurum çalışanlarının yakından ilgilendiği davetlilere kurumun çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Fehmi Çelik, her fırsatta kuruman çalışmalarını kamuoyuna anlatmaya çalıştıklarını ve toplumun her kesimiyle yakından ilgilenen bur kuruluş olduklarını belirterek, amaçlarının koruyu aile olmak isteyenlere bilgi vermek olduğunu söyledi.