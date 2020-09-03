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Aile sağlık merkezinde korkutan yangın

Adıyaman’da, sabah saatlerinde aile sağlık merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, sabah saatlerinde aile sağlık merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Hanım ve Hüseyin Hamurcu 9 Nolu Aile Sağlık Merkezinin 2.katında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle aile sağlık merkezinde panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale edilerek yangın söndürüldü. Elektrik tesisatından çıktığı düşünülen yangında, ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıktığı odada maddi hasar meydana geldi. Yangın sonrası olay yerine gelen Adıyaman İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, konuyla ilgili bilgi aldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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