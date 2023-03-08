Aileler arasında bıçaklı ve silahlı kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da aileler arasında meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi 23 Nisan İlkokulu yakınlarında Gözek ve Takbaş aileleri arasında tartışma çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda pompalı av tüfekleri ile etrafa rastgele ateş açılırken bir şahıs vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken olay yerine resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olaya karışan şahısları tek tek yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri yeniden çıkabilecek olaylara karşı olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.