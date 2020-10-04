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Aileler arasındaki kavgaya polis müdahalesi

Adıyaman’da, polis ekiplerinin erken müdahalesi sonucu iki aile arasında çıkan kavgadaki şahıslar etkisiz hale getirildi.

Adıyaman'da, polis ekiplerinin erken müdahalesi sonucu iki aile arasında çıkan kavgadaki şahıslar etkisiz hale getirildi.


Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi 1703 Sokak içerisinde iki aile arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Vatandaşlar tarafından fark edilen olay polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine sivil ve resmi polis ekipleri sevk edildi. Kavga yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahısları etkisiz hale getirdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda 1 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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