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Ailesine saldıran şahıs gözaltına alındı

Adıyaman’da, tekme ve yumruklarla kardeşlerine saldıran şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adıyaman'da, tekme ve yumruklarla kardeşlerine saldıran şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesinde H.E., isimli bir şahıs beraber yaşadığı ailesiyle tartışmaya başladı. Aile meselelerinden dolayı ailesiyle tartışan şahıs, kardeşlerine yumruk ve tekmeyle saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen Yunus Polis ekipleri şahsı etkisiz hale getirdi. Polis ekiplerine de mukavemette bulunan şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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