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AK Parti Adayı Kılınç ‘Mobil Belediyecilik' dönemini başlatacak

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Dr.

Süleyman Kılınç, seçilmesi halinde ‘Mobil Belediyecilik' döneminin başlatılacağını söyledi.


31 Mart Seçimleri için çalışmaları sürdüren Süleyman Kılınç, projelerinden birisi olan ‘Mobil Belediyecilik' ile ilgili açıklamada bulundu.


Göreve geldiği andan itibaren ‘Mobil Belediyecilik' dönemi başlatacağını kaydeden Süleyman Kılınç, “Bütün belediye işlemleri mobil telefonlardan yapılabilecek. Ödeme işlemleri, evrak takip, şikayet ve öneriler mobil olarak yapılabilecek” dedi.


‘Adıyaman İçin Bir Fikrim Var' Projesini de hayata geçireceklerini aktaran Kılınç, “ Vatandaşımızın, ‘Belediyemiz bu işi şöyle yapsa' gibi önerisi olanlar, bunu sadece arkadaşlarıyla değil, belediyemizle de paylaşabilecek. Adıyaman'la ilgili fikri olan herkes, görüşlerini internet üzerinden ve mobil telefonlar üzerinden bize ulaştırabilecek” diye konuştu.

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