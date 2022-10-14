AK Parti Adıyaman'da sahaya indi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, dezenformasyonla mücadele tasarısının meclisten geçmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye' de sosyal medya mecraları yüksek dozda dezenformasyona maruz kalan mecralardır” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, milletvekilleri ve MYK üyelerinden oluşan 20 kişilik ekip, Adıyaman il ve ilçelerinde sahaya indi. 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları çerçevesinde Adıyaman'a gelen AK Parti heyeti ilk olarak, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye Petrolleri salonunda yapılan toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, özellikle son günlerin gündeminde yer alan dezenformasyon yasasıyla ilgili konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı İleri, “Basın Kanunundaki güncellemelerin milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Sosyal medya mecraları özellikle Türkiye'miz de dezenformasyona yüzsek dozda maruz kalan mecralardır. Bu konuda yapılmış ciddi çalışmalar var. Türkiye'de sosyal medyada paylaşılan bilgilerin önemli bir kısmı, yüzde 49'u yanlış bilgilerden ibarettir. Emniyet Genel Müdürlüğünün verilerine göre, kullanılan hesapların yüzde 25'i sahtedir. İnşallah Türkiye'de vatandaşlarımızın dezenformasyondan uzak, özgürlüklerini buldukları bir ortam olacaktır. Hayırlı olsun diyorum. 29. Madde çerçevesinde itirazlarını dile getiren muhalefetin bu itiraza bir gerekçe bulamadılar. Bu madde sadece milleti yanlış bilgilendirici kamu huzursuzluk oluşturmak isteyen cenaplara hitap etmektedir” dedi.

İleri konuşmasının devamında, “Esnafımızla, vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz ve onlarla dünü, bugünü ve yarını konuşacağız. Bizler sadece seçim döneminde sahaya inen bir teşkilat değiliz. Seçim olsun olmasın her zaman sahada olan bir teşkilatız. İyi günde kötü günde vatandaşların yanında olan ve onların sorunlarına çözüm üreten bir teşkilatız.

AK Parti sadece bir siyasi parti değil, bir dava, bir dönüşüm, sessiz devrim hareketidir. 20 yılda bu ülkede çok ciddi dönüşümleri başardık. Vesayeti çökerttik, hizmet siyasetini ön plana çıkarttık. Savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkarttık. Dış politikalarda dik duruşu olan bir politika ürettik.

Ekonomik öngörüsü, dış politikası ile Türkiye yüzyılı yazan bir ülke olacaktır. Önümüzdeki yüzyıl Türkiye Yüzyılıdır. Bu yüzyıla önemli vizyonlar geliştirerek giriyoruz. Biz bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz.

1950'lerden beri kendini yenilemeyen bir muhalefet var. Dünyada 1950'lerden beri dünya yeniden kuruldu ama muhalefetin duruşu hiçbir şekilde değişmedi. Biz yatırımlarımıza devam ediyoruz. Savunma sanayiinden alt yapıya her anlamda yatırmaları devam ettiriyor” ifadelerini kullandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ise konuşmasında, dezenformasyon kanunun 29. Maddesinin kasti olarak yalan haberi yayanları ilgilendirdiğini belirterek, “Yalan haberle halkı tahrik edeceksiniz, genel sağlığı tehdit edeceksiniz ama bunun bir karşılığı olmayacak. Böyle bir şey olabilir mi? Bilgi doğruysa, zaten sorun yok. Halkı korku ve paniğe yöneltmezseniz problem yok. Suç işleme kastı yoksa yine olmuyor. Muhalefet, yalan haber yaymak, algıdan beslenmek istiyor. Dünyanın bir çok ülkesinde çok sert tedbirler alınmıştır” dedi.

İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise açılışta yaptığı konuşmasında, “Memleketin yükünü taşıyan ve genelde de sesimizi dünyaya duyuran kıymetli basın mensuplarına toplantımıza katıldıkları için teşekkür ediyorum. Teşkilatlarımız Türkiye'nin her yerinde 2023'e doğru şehir buluşmaları adı altında bir faaliyet içerisindeyiz. Bu gün 20'ye yakın milletvekili ve MKY üyeleriyle il ve ilçelerde sahada olacağız” dedi.