AK Parti, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Perre Antik Uygulama Otelinde düzenlenen programda, AK Partili yöneticiler ve basın mensupları bir araya geldi. Sohbet havasında geçen toplantı sonrasında basın eski ve yeni milletvekilleri basın mensuplarının soruları cevapladı.

Açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Emrah Bulucu, toplantıya katılan basın mensuplarına teşekkür ederek, “14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlere basın mensuplarının göstermiş olduğu ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz. Huzurun başkenti olan Adıyaman'a yakışır bir şekilde bir seçim gerçekleştirdik. 28 Mayıs çalışmalarına da başladık. Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla seçmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, 6 Şubat depreminden sonra memlekete daha çok hizmet etmek gerektiğini belirterek, “Kentin yeniden ayağa kaldırılabilmesi için el birliği ile herkesin katkı sunacağı bir çalışma sergilememiz lazım. Kentimizin yeniden inşa etmesi için imar planının çıkmasını bekliyoruz. Bu kente hizmet eden milletvekillerimize çok çok teşekkür ediyoruz” dedi.

27. Dönem Milletvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında, “6 Şubat'tan beri çok acı günler yaşadık. Büyük bir hasar ile karşı karşıya kaldık. Bu sorunların üstesinden de el birliği ile geleceğiz. Devlet millet bu enkazı kaldırmak için çabaladık. Ancak son günlerde yapılan yardımları, oy olarak gören kişileri görmek bizleri üzdü. Bizim için insan önemliyken, birileri için bunun böyle olmadığını görmek bizleri son derece üzdü” şeklinde konuştu.

Milletvekili Resul Kurt, depremde en ağır yaralı alan Adıyaman'a en iyi şekilde hizmet etmek için tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi.

Milletvekili İshak Şan, görev yapacakları beş yıl boyunca rehavete kapılmadan, kente en iyi şekilde hizmet etmenin gayretinde olacaklarının altını çizdi.

Milletvekili Mustafa Alkayış, 14 Mayıs'ta ki seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunarak, Adıyaman'ı yeniden kalkındırmak için omuzlarında büyük yük olduğunu kaydetti.

27. Dönem Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Adıyamanlı vatandaşların istikrardan ve güvenden yana tercihini yaptığını, 28 Mayıs tarihindeki seçimlerde de rekor oy ile Cumhurbaşkanını destekleyeceğini ifade etti.

Milletvekili adayı Ziya Polat, yeni seçilen milletvekillerinin bayrağı daha ileri götürmesi temennisinde bulundu.