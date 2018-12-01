AK Parti Belediye Başkan Adayı Kılınç, Başkan Kutlu ile bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile birlikte mevcut Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu ziyaret ederek birliktelik mesajı verdi.

Adıyaman Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin'in de hazır bulunduğu ziyarette birliktelik mesajı veren Başkan Kutlu ve AK Parti Belediye Başkan adayı Kılınç, el birliğiyle yapacakları çalışmalarla 31 Mart 2019 seçimlerinden zaferle ayrılacaklarını dile getirdi.

Ziyarette yaptığı konuşmada Başkan Hüsrev Kutlu'nun deneyimli ve başarılı bir siyasetçi olduğunu söyleyen Başkan Adayı Kılınç, Adıyaman'ın ve AK Parti'nin başarısı için birlikte hareket edeceklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kutlu ise siyasetin bir bayrak yarışı olduğunu söyleyerek, Süleyman Kılınç'ın yerel seçimlerden zaferle ayrılacağına ve Adıyaman için güzel işler yapacağına inandığını belirtti.