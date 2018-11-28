AK Parti belediye başkan adayına miting havasında karşılama

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, Adıyaman Havalimanı'nda vatandaşlar tarafından adeta miting havasında karşılandı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammet Fatih Toprak ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile birlikte Ankara'dan havayoluyla Adıyaman'a gelen AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Havalimanında davul zurna eşliğinde karşılanan Kılınç'a birçok kişi tarafından buketler takdim edildi.

Havalimanı önüne kurulan stantta konuşma yapan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, vatandaşları selamlayarak seçimlerde AK Parti'nin her zaman olduğu gibi yine galip geleceğini, seçimlere sıkı sıkı çalıştıklarını belirterek karşılamadan dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Daha sonra konuşan AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, “Cumhurbaşkanımız bize bu görevi verdi. Buradan kendilerine şükranlarımı ve minnetlerimi sunmak istiyorum. Ayrıca milletvekillerimize ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum ama en büyük teşekkürü sizler hak ediyorsunuz. Sizler olmasaydınız bizler burada olmayacaktık. O yüzden sizlere minnettarız. Malumunuz sorumluluğu ağır olan bir görev ama çok şükür bu görevin üstesinden gelecek iradeye, cesarete, vizyona, güce, misyona sahibiz. O yüzden içiniz rahat olsun. Ayrıca tüm vekillerimiz ile beraber, teşkilatımızla beraber bir ağaç gibi hür, ormandaki ağaçlar gibi kardeşçe çalışacağız. Sizlerle beraber çalışacağız. Herkese eşit mesafede olacağız inşallah bu görevi kazanırsak bizler de herkese eşit mesafede olacağız bunun bilinmesini istiyoruz. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Bizler inşallah bundan sonra her eve gireceğiz. Bizler 16 yılda 13 tane seçim kazandık. İnşallah bunu da çok güzel bir şekilde kazanacağız. Karşımızda bir sürü komplolar var, lütfen dikkat edelim biz sadece kendi işimize bakalım. Sizlerle beraber vekillerimizle beraber teşkilatımızla beraber hür bir şekilde kardeşçe çok güzel hizmetler yapmak için elimizden geleni yapacağız dua ve desteklerinizi bekliyorum hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, “Ben inanıyorum ki 31 Mart seçimlerinde de desteklerinizi sandığa yansıtacağınıza inanıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bu soğuğa rağmen hepiniz sabah erken saatinde karşılamaya geldiniz. 31 Mart'a kadar da durmadan kapı kapı gireceğiz sıkmadık el bırakmayacağız ve en iyi sonucu almak için bütün arkadaşlarımıza bütün teşkilatımızla beraber çalışıp en iyi sonucu elde edeceğiz” şeklinde konuştu.

Birlik ve beraberlik mesajları vererek konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, “Şimdi bu bir bayrak değişimidir. Bu bir hizmet yarışıdır. Şu hizmetlerde ben de varım diyen sağına, soluna bakmadan ben de bu davanın eriyim diyen tüm aday adaylarımıza tüm kardeşlerimize bir hassa mevcut belediye başkanımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bu nasip işidir, bu yarışı tüm ilçelerimizde, ilimizde seviyeli bir şekilde götüren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu aynı zamanda bir külfettir, bu aynı zamanda bir vebaldir, bu aynı zamanda tüyü bitmemiş yetimlerimizin hakkıdır, hukukudur. Hepimize düşen bu hakkı korumaktır. Amacımız vatandaşlarımızın hukukunu emin bir şekilde devam ettirmektir. AK Parti ile birlikte sizlerin duaları ve destekleri ile yapılamaz denilen hizmetlerin hepsini yaptık. Gerek genel hizmetlerde gerekse de il ve ilçelerimizde belediye başkanlarımızın, meclis üyelerimizin gayretleriyle emin olun çok ciddi hizmetler yatırımlar yaptık. Hamd olsun Adıyaman'ı Türkiye'nin 2023'üne taşımaya gayret ediyoruz. Adıyaman'ı tüm iller arasında ayrıcalıklı bir noktaya, Doğunun ve Güneydoğu'nun parlayan yıldızı haline getirmek adına hep birlikte gayret ettik. Bundan sonraki süreçte de yine de gayret edeceğiz. Şehirlerimizi yaşatmaya, şehirlerimizi insanlarımızın hak ettiği ölçüde güzelleştirmeye, geliştirmeye çalışıyoruz. Adeta yeniden ihya ve inşa etmeye çalışıyoruz. Bu dönemde de hedefimiz gönül belediyeciliği oluşturmaktır” diye konuştu.