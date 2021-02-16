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AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Mevlüt Kuştepe getirildi

AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanlığına Mevlüt Kuştepe getirildi.


AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığına Mevlüt Kuştepe'nin getirildiğini açıkladı.


Büyükgümüş, sosyal medyasından yaptığı duyuruda, Mevlüt Kuştepe'ye yeni görevinde başarılar diler iken, görevi devreden Mustafa Yalçın'a da yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.


Mevlüt Kuştepe, partisinin kendisini böyle önemli bir göreve layık görmesinden dolayı onur duyduğunu belirterek, AK Parti bayrağını daha ilerilere taşımanın gayreti içerisinde olacağını söyledi.

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