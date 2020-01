AK Parti genişletilmiş il danışma meclisi toplantısı yapıldı

Parti binasında düzenlenen genişletilmiş il danışma meclis toplantısına AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış,Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yalçın, ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

İl danışma meclisi toplantısının açılış konuşmasını yapan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, “Bu davaya gönül vermiş her bir dava arkadaşımdan gurur duyuyorum. Milletimizle beraber, dün olduğundan daha fazla bir inançla, daha fazla bir gayretle ve daha büyük bir kararlılıkla, cumhurbaşkanımız, genel başkanımız, büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında saf tutacağız. Son olarak Ankara'da genişletilmiş il başkanları toplantısına, daha önce partimizde başkanlık yapan kardeşlerimizle katıldık. Genel merkezimizde verimli çalıştay yaptık. Eski teşkilat başkanlarımızın, şuan ki teşkilatlarımıza yönelik önerileri üzerinden ciddi bir çalışma ortaya koyduk. Her zaman söylüyorum, AK Parti ahde vefanın partisidir. Ankara'da yaptığımız bu istişarelerde gördüm ki, bu kutlu davada ahde vefayı asla ihmal etmeyen bir liderimiz var. Bu vesileyle genişletilmiş il danışma meclisi toplantımıza katılan Milletvekilimiz Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat'a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Parti teşkilatının yoğun katılım gösterdiği toplantı da konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, “Bizim gideceğimiz çok yolumuz, söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var. Dolayısıyla bu kadroya gayret etmek, çalışmak yakışır. Bu kadroya Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında dik durmak yakışır. 2023 hedeflerimize giden yolda, birlik beraberlik ve kardeşlik şarkılarını, her zamankinden daha gür bir sesle söyleyeceğiz. Her gün, azmini ve inancını yeni baştan tazeleyen Adıyaman Teşkilatı olarak, 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğiz.

Adıyaman'a 2002 yılı öncesine göre bugün yıllık bazda yüz katı yatırım geliyor. Bunu sahada çok iyi anlatmamız gerekiyor. Allah'a hamd olsun ki, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderle yol arkadaşlığı yapıyoruz. Elbette eksiğimiz, hatalarımız olabilir. Yapmamız gereken birbirimizi tamamlamaktır. Dünyanın en büyük on projesinden altısı Türkiye'de yapılıyor. Türkiye artık yardıma muhtaç ülke olmaktan ziyade dünyada en çok yardım eden ülke konumuna geldi. Türkiye artık dışardan gündemi belirlenen, başkasının iradesi ile hareket eden başkasının ipiyle çekilen, başkası tarafından güdülen bir ülke değil. Kendi kararını kendi veren, milletin yanında ümmetin yanında sağlam ve güçlü duran bir Türkiye ve lideri var” şeklinde konuştu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise 18 yıl içerisinde çok önemli bir mesafenin kat edildiğini belirterek, “Dünya liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ülkemiz büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı. Sadece Türkiye'nin değil tüm dünya mazlumların umudu olan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, Davos'taki Van minut çıkışı ve BM'de tüm dünya ülke liderlerinin gözlerinin içine bakarak dünya beşten büyüktür demesi ve son olarak haritadan İsrail'i işgal ettiği Filistin topraklarını göstermesi başta Türkiye olmak üzere tüm dünya mazlumlarını gururlandırmıştır. Elbette 18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde sadece Türkiye'de değil Adıyaman'da büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı. Başta il merkezi olmak üzere tüm ilçelerimizde beldelerimizde, köylerimizde değişim ve dönüşümler yaşandı. Şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Yapılan bu hizmetlerde bir hakkı da teslim etmem gerekiyor. Bizim siyasetteki önderimiz öncümüz Ahmet Aydın'dır. Gerek Cumhurbaşkanımızla görüşmelerde, gerekse bakanlık nezdinde görüşmelerimizde Adıyaman'a hizmet kazandırılma noktasında Ahmet Aydın hep öncümüz olmuştur. Bir vesile ile daha nice hizmetlere kavuşma ümidiyle yaptığımız bu toplantı hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında, “Bu ülkeye hizmet edecek olan tek parti AK Parti'dir. Birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Sadece bu ülke için değil, İslam coğrafyası için bu ülkenin dimdik ayakta durması lazım. Bizlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında dimdik durmamız lazım. Onu yalnız bırakmayacağız. Bu ülkenin ufak tefek hesaplar peşinde koşacak zamanı yok. Omurgalı duruşumuzu, özverimizi sürekli olarak canlı tutacağız” cümlelerini kullandı.

AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ise teşkilat çalışmaları hakkında bilgiler vererek, “Toplantılarımızı seçimden seçime yapan bir parti değiliz. AK Parti hem Türkiye'nin hem de Adıyaman'ın en hareketli, en ciddi, en coşkulu ve birbirine kenetlenmiş en sağlam yapıya sahip tek partisidir” dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise konuşmasında AK Parti teşkilatının önemine dikkat çekerek, “Hükumetimiz her alanda ilimize çok güzel hizmetler yapmıştır. Bu hizmetler her alanda vatandaşımıza sunulmuştur. 2019 yılında halkımıza her alanda hizmeti sunduk. 2020 yılında da bu hizmetin çıtasını arttırarak, hizmeti vatandaşımızın ayağına kadar götüreceğiz” diye konuştu.