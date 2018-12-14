AK Parti heyeti AGC'yi ziyaret etti

AK Parti Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu ve beraberindeki heyet Adıyaman Gazeteciler Cemiyet Başkanı Zeki Dişkaya ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin amaçlarının Adıyaman'a hizmet etmek olduğunu belirterek, Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç ile omuz omuza seçim çalışmalarına başladıklarını söyledi.

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Dr. Süleyman Kılınç ise, özgür basınının özgür olması gerektiğini, sorunların tespitinde en az siyasiler kadar etkin olduklarını bu dayanışmanın önemli olduğunu söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AGC Başkanı Zeki Dişkaya ise, ilin çözülmesi gereken çok problemin olduğunu bu problemlerin çözümü içinde çok çalışılması gerektiğini kaydetti.

Dişkaya, Dr. Süleyman Kılınç'a adaylığının hayırlı olmasını temennisinde bulundu.