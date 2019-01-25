AK Parti heyeti gençlerle buluştu

Etkinlikte AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yalçın gençlerle sohbet etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin de etkinlikte hazır bulundu.

Gençlerle bir arada olmaktan büyük keyif ve enerji aldıklarını dile getiren AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, “Son yıllarda farklı düşünce ve farklı ideolojilere sahip şer güçleri gençlerimizin beyinlerini yıkamaya başladılar. Ama Allah'a şükürler olsun bu güzel nesil, asımın nesli olduğu sürece Türkiye'nin geleceği daha aydınlık olacaktır. Bu nesil bize gerçekten çok çok değer katacak bir nesildir. Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak olan bir nesildir. O nedenle gençlerimizin geçmişten bu yana ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunları, kim bu milletin faydası için çalışıyor, kim bu millete karşı bir duruş sergiliyor bunu iyi bilmesi gerekiyor. Gençlik bizim geleceğimizin teminatı ve bu bilinçle her türlü şer şebekelerine karşı, fitnelere karşı, e muhtıralara karşı dik durduk ve hep birlikte dik durmaya devam edeceğiz. Bu nedenle değerli gençlerimize düşen görev bu kardeşlerimizle konuşup onları bu kör ideolojilerin, düşüncelerin elinden kurtarmaktır. Gençlik hepimizin geleceğidir, bu ülkenin geleceğidir. Bizim için en önemli şey insana yapılan yatırımdır. Bu bakımdan gençliğimizi çok önemsiyoruz. Çünkü gençlik şayet kendisini donanımlı hissederse iyi bir şekilde eğitim alırsa, bulunduğu noktada iyi şeyler üretirse kendisine ve ailesine faydalı olursa topluma da faydalı olur. Ama gençlik bazı ideolojik düşüncenin esiri olursa, kandırılırsa o zaman ciddi bir tehdit olur. Gençliğimizin çok daha iyi şartlarda yaşamasını, iyi bir gelecek bir sahibi olmasını arzu ediyoruz. İlim Kültür ve Spor kulübü derneği kurulduğu günden bugüne ilimiz gençliğine çok güzel hizmetler veriyor, onların yaptıkları çalışmaları, projeleri ve etkinlikleri gördükçe gurur duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ülkemizin yarınları olan gençlerimize yaşamlarında sağlıklı, mutlu ve başarı dolu yıllar diliyorum” şeklinde konuştu.

Yoğun çalışma temposu arasında gençlerle bir araya gelmekten büyük keyif aldıklarını dile getiren AK Parti Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç ise, “Coşkuları, heyecanları ve memleket sevgileriyle bu ülkeyi nice uçurumdan geri çeviren gençlerimiz ile birlikteydik. 31 Martta da Büyük Türkiye davasına hız katacak; Dirilişimizin mührü, Yükselişimizin işaret fişeği olacak gençlerimizle beraber Durmak Yok Yola Devam. Bizleri gençlerimizle bir araya getiren İlim kültür ve Spor Kulübü Derneği başkan ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Oldukça keyifli bir sohbet havasında geçen buluşmada gençler Milletvekili Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat'a sorular sorup, öğrencilerin yaşadıkları bazı sorunları dile getirdi.