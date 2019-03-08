AK Parti heyeti kadın ve gençlik merkezlerindeki kadınlara karanfil

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, kadın ve gençlik merkezini ziyaret etti.

Fatih, Siteler ve TOKİ Kadın ve Gençlik Merkezlerini gezen AK Parti heyeti burada ki kadınlara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karanfil dağıttı.

AK Parti heyeti çalışmalar ile ilgili Kültür Müdürü İskender Korkut ve Kadın ve Gençlik Merkezi Sorumlusu Kürşat Harmanda'dan bilgi aldı.

Süleyman Kılınç, kadınları yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik etti.