AK Parti heyeti Rektör Turgut'u tebrik etti

Dr. Mehmet Turgut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yalçın ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

Heyet adına konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Prof. Dr. Turgut'un Adıyaman Üniversitesi için bir şans olduğuna dikkat çekerek, başarılı çalışmalara imza atacağına inandıklarını belirtti.

Aydın, “Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Turgut'un Adıyaman Üniversitesi için bir şans olduğunu düşünüyorum. Başarılı bir hekim olduğu gibi başarılı bir yönetici olacağına da inancımız tam. Kendisi çok yakından tanıdığımız ve çalışmalarını takdir ettiğimiz bir insan. Adıyamanlı olması ayrıca mutluluk verici, Adıyaman Üniversitesinde önemli projeler hayata geçirerek hem ülkemizin hem de ilimizin dinamiklerini harekete geçireceğinden hiç şüphemiz yok. Biz her zaman kendisinin yanında ve destekçisi olacağız. İnşallah gayretlerimiz sonucunda üniversitemizde vatana, millete ve ilimize faydalı bireyler yetişir” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Turgut, "El ele vererek çalışmanın sonucunda elde edilecek olan başarının kazananı Adıyaman olacaktır. Ziyaret ve güzel temenniler bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Belediye başkanımız, vekillerimiz, il ve ilçe başkanımız ile birlikte teşkilat üyelerini de burada görmek ve desteklerini yanımızda hissetmek çok güzel. İnşallah hep birlikte el ele vererek hem Adıyaman'ımız hem de üniversitemiz adına önemli çalışmalara imza atarız” diye konuştu.