AK Parti İl Başkanı Dağtekin: “Adıyaman'da 2023'ün rüzgarı esiyor”

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin , 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Adıyaman programlarını coşkuyla gerçekleştirdiklerini belirterek, programa ilişkin açıklamada bulundu.

AK Parti teşkilatlarının her daim diri ve sahada olduğunu belirten Başkan Dağtekin, partimizin genel merkez kurmay kadrosu ile gerekse bakanlık düzeyinde son iki ay da Adıyaman'a adeta çıkarma yapıldığını belirtti.

Dağtekin, “Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız tarafından tüm Türkiye'de yürütülen Şehir Buluşmalarını Adıyaman'da gerçekleştirdik. Şehir Buluşmaları programını milletimiz için, bu davaya gönül veren gönül erleri için daha fazla gayret etmemizi sağlayacak enerjiyi toplamak, bilgi ve birikimi edinmek için çok önemli görüyorum. AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı olarak kurumsal bir hafızamız var. Teşkilatımızın her kademesi zinde bir şekilde azimle, gayretle çalışmalarına devam ediyor. Basın programımız sonrası merkez ilçe ile birlikte 9 ilçemize ilçe koordinatörleri ile birlikte bölge milletvekillerimiz çok yönlü ziyaretler ve toplantılar gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak teşkilat ziyaretleri, 3 kademe mahalle başkanları toplantıları, hane ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi. Kıymetli hemşerilerimizle bir araya gelinerek, talep ve sıkıntılara dair sohbet edildi. Bizler de Adıyaman merkezde ilk olarak geçmiş dönem milletvekillerimiz, il başkanlarımız, kadın kolları başkanlarımız ve gençlik kolları başkanlarımızla bir araya geldik. 2023 ve 2024 seçimlerinin öneminden bahsederek kuruluşundan bu yana AK Parti'mize, bu davaya gönül vermiş herkesin sahada olmalarını istedik.

Sağ olsunlar her biri bir ilk günkü aşkla yine bir nefer gibi çalışacaklarını ifade ettiler. AK Parti heyeti olarak esnaflarımızı ziyaretimizde çok güzel anlara da şahit olduk. Görüştüğümüz her esnaf kardeşimiz misafirlerimizi güler yüzle karşılayarak tüm samimiyetleriyle Cumhurbaşkanımıza olan sevgilerini ve muhabbetleri ifade etmesi hepimizi duygulandırdı. Hem Genel Başkan Yardımcımız Ömer İleri hem de MKYK Üyemiz Mücahit Bilici bu ziyaretlerinde çok etkilendiklerini ifade ederek her konuşmalarında birçok ili gezdiklerini ama Adıyaman insanın bu kadar güzel olduğunu bilmiyorduk; dediler. İl Teşkilatımız da ise teşkilat mensuplarımız konuklarımızı büyük bir coşku ile karşıladı. Davamıza gönül veren, yılmadan mücadele eden teşkilatımızla yaptığımız toplantımızda gördük ki; Adıyaman'da 2023'ün rüzgarı esiyor. Geleceğe sağlam adımlarla yürüyen kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve teşkilat yöneticilerimizle verdiğimiz mücadeleye inanan vatandaşlarımızla büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz.

Genel Başkan Yardımcımız Ömer İleri, Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Ahmet Aydın, MKYK üyelerimiz, Milletvekillerimiz ve AK Parti heyeti olarak Adıyaman Valimiz Mahmut Çuhadar 'ı ziyaretimiz sonrası Adıyaman'da bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik.

Genel Başkan Yardımcımız Ömer İleri, milletvekillerimiz, MKYK üyelerimiz ve teşkilat mensuplarımızla STK temsilcilerinin önerilerini dinleyerek istişarelerde bulunduk. Elbette eş zamanlı olarak bu tür programları icra edebilmek kolay iş değil. Bu denli geniş programları zaten yaparsa AK Parti yapar. Programlardan alnımızın akıyla çıkmak kıymetli teşkilâtımızın gayreti ve azmi sayesindedir. Her bir teşkilat mensubu dava arkadaşıma emekleri ve gayretleri için bir kez daha teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.