AK Parti İl Başkanı Dağtekin, ilçe başkanlarıyla bir araya geldi

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı'nın ev sahipliğinde yerel gündemli ve geniş katılımlı istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Türkiye Petrolleri tesislerinde AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin'in başkanlığında yapılan toplantıya Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, il yürütme kurulu ve ilçe başkanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, toplantıya katılan tüm ilçe teşkilatı başkanlarına teşekkür ederek, “AK Parti olarak bizler büyük ve fedakar bir aileyiz. Davamızı bir adım daha ileriye taşıyabilmek için elimizden gelen tüm gayretleri ortaya koyuyoruz. Tüm ilçe başkanlarımız sorumluluk sahibi olduğu bölgelerde gerçekten fedakarca çalışıyorlar. Bazen çok yoğun toplantılarımız oluyor. Ancak bu yoğunluk içerisinde zaman zaman birbirimizi görmeden, konuşamadan toplantılardan ayrılmak zorunda kalıyoruz. Bizler de İl Başkanımız Mehmet Dağtekin ve yürütme toplantımızla istişare ederek tüm ilçe teşkilat başkanlarımızla aramızdaki samimiyeti daha da arttırmak ve teşkilat çalışmalarımızda motivasyonu daha da arttırmak için böyle bir toplantı yapmaya karar verdik. Aslında Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Aydın ve geçmiş dönemlerde bu tür toplantılar yapılıyordu. Teşkilatlarımızın verimliliği açısından bu toplantılarımız inşallah bundan sonra da aynı formatla devam edecek. İl Başkanımız Mehmet Dağtekin, ilk olarak Merkez İlçe Teşkilatının ev sahipliği ile başlamasını uygun gördü. Bu vesile bugün ilk toplantımızı icra ediyoruz. Ayrıca bu toplantımıza katkı ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç'a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin bu toplantının hazırlanmasına vesile olan Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış'a teşekkür ederek, “AK Parti çok büyük bir ailedir. Bugün ise tüm ilçe başkanlarımızın katılımıyla yapılan bu aile toplantımızın insicamı da bu yönüyle tevafuk oldu. AK Partimizin Türkiye siyasetine kazandırdığı en önemli geleneklerden biri de istişare ve değerlendirmedir. Eksikliklerimiz elbette vardır, her şey tamdır diyemeyiz. Elbette eksikler giderilir, hatalar düzeltilir. Önemli olan bu büyük ailede hizmet heyecanını, samimiyetini, azmini, gayretini kaybetmemektir. İnşallah bu tür toplantılarımızı mutad haline getirerek tüm ilçelerimizde yapacağız” dedi.

Konuşmasının devamında kongre sürecini de değerlendiren Başkan Dağtekin “ Teşkilat olarak bu süreci hassasiyetle sürdürüyoruz. 2023 vizyonuyla AK Parti'mizin çıtasını çok daha güçlü tutacak, bu davaya gönül vermiş kardeşlerimizin belirlenmesinde teşkilatlarımıza büyük görevler düşmekte. Her bir vatandaşımızın değerlerini çok iyi bilen, toplumun her kesimini kucaklayan, adalet duygumuza, ahlakımıza, ülkemize hizmet aşkımıza sahip çıkacak en önemlisi ise ilçelerimizin ve beldelerimizin yerel sorunlarını çözümü noktasında katkı sağlayacak kardeşlerimizle yola çıkarak, büyük bir özveriyle 2023'e doğru yürümemiz gerekiyor. Partimizin en önemli özelliklerinden biri de değişimi, yenilenmeyi kendi içinde başarıyor olmasıdır. Bizim siyasi anlayışımızda öyle sıkı sıkıya koltuğa yapışma asla söz konusu değildir. Bizim için siyaset; ülkemize ve Adıyaman'ımıza hizmet yolunda bir bayrak yarışıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bu bir davadır, hizmet etmede alan çoktur. Yeter ki kendi içimizde, sadakat ve teslimiyeti gerçekleştirebilelim. Örneğin bu kutlu çatı altında görev yapmış başkanlarımız, görevi devrederken her biri bir dava eri gibi bir duruş sergileyerek liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a olan bağlılıklarını ortaya koymaları, hele hele ‘biz bir nefer olarak her zaman davamızın emrindeyiz, nerede bize bir görev düşerse bir il başkanı edasıyla gelir çalışmalarımızı yaparız' şeklinde samimiyetle duygularını ifade etmeleri beni gururlandırmıştır. Bu toplantı vesilesi ile teşkilat başkanlarımızdan şunu da istirham etmek istiyorum; Her bir ilçe başkanımız kendi yöresine özgü ne gibi yatırımlar yapılabilir, bunun çalışmalarını yapmalarını istiyorum. İlçelerimizin ve beldelerimizin değişim ve dönüşümüne etki edecek projeler neler olabilir şeklinde bu projeleri öne çıkararak bizlere bildirmenizi istiyorum. Ki bizler de milletvekillerimizle birlikte Ankara'da bu yatırımların hayata geçirilmesi için gerekli girişimleri yapalım” diye konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise “Biz birlikte güçlüyüz, biz birlikte daha büyüğüz, birlikte büyük bir aileyiz. Bu büyük ailenin bir parçası olma onuru dahi tek başına çocuklarımıza bırakacağımız en güzel mirastır. Elbette ufak tefek sıkıntılar olabilir. İşte bu sıkıntıları da yaptığımız istişare toplantılarıyla aşacağız. Tabi bunu yaparken de hiçbir enaniyet gözetmeksizin yapacağız. Önceliğimiz memleket, önceliğimiz vatan, önceliğimiz insana hizmet olacak. Bu büyük ailemizin ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın tek vazifesi Hakk'a ve halka hizmettir. Bizlerde bu şuurla Hakk'a ve halka hizmet davasının temsilcileri olmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla birlik ve beraberlik olduğu sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Teşkilatımızı daha ileri seviyelere taşımak için elimizden gelen gayreti göstermek ve omuz omuza hep birlikte mücadele etmek için daha çok çalışacağız. Bu vesile ile Merkez İlçe Başkanımız Mustafa Alkayış'ın ev sahipliğinde tüm ilçe başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.