AK Parti İl Başkanı Dağtekin'den İHA'ya ziyaret

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin beraberinde Siyasi Hukuki İşler Başkanı Emrah Bulucu ile birlikte İhlas Haber Ajansı Adıyaman bürosunu ziyaret ederek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik etti.

İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ahmet Arslantaş ile Adıyaman üzerine sohbet eden Başkan Dağtekin, basının ülkemiz ve Adıyaman için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

Başkan Dağtekin, “Yabancı ülkelerin vakıfları tarafından fonlanan gazetecilerin konuşulduğu bu günlerde, milli ve yerli bir duruş sergileyen tüm gazeteci arkadaşlarımın bu özel günlerini kutluyorum. İhlas Haber Ajansı ülkemiz ve dünya için önemli haber ajanslarından birisidir. Bu güne kadar ülke menfaatleri noktasındaki duruşu nedeniyle yöneticileri başta olmak üzere tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Adıyaman'da ise, yıllardan beri bu kurumda hizmet veren Ahmet Arslantaş'ı görevini en iyi şekilde yaptığı ve mesleğinin hakkını verdiği için canı gönülden kutluyorum” dedi.

Ahmet Arslantaş ise, bu mutlu günlerinde kendilerini unutmayan ve nezaket ziyaretinde bulunan Başkan Dağtekin ve Emrah Bulucu'ya teşekkür etti.