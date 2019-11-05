AK Parti Kadın Kolları'ndan Kızılay'a kan bağışı

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Kızılay Haftası dolayısıyla ‘Kan Ver Hayat Kurtar, Vatan Sana Kanım Feda' sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında düzenlenen kan bağışı kampanyasına AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ve partililer katıldı.

Kampanya ile ilgili bir konuşma yapan Başkan Dağtekin, böylesine anlamlı bir etkinliğe imza atan Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ve yönetimini kutlayarak, “AK Parti teşkilatlarımız tüm kademeleriyle başarılı çalışmalara imza atıyor. Kadın Kolları Başkanımız Perihan Gümüş'ün bu noktada teşkilatını sürekli diri tutması ve Genel Merkezimizin tevdi ettiği görevleri layıkıyla yerine getirerek hem saha çalışmalarında hem de kan bağışı kampanyası gibi toplumumuzda farkındalık oluşturacak etkinliklere imza atması hepimizi gururlandırıyor. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan,2005 yılında ‘Güvenli Kan Temini' projesini başlatmıştı.

O günden bugüne yürütülen projelerle Türk Kızılay'ı kan ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek seviyeye gelmiştir. Yine liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi; kan vermeyi kendimiz için gerçekten bir ibadet terakki etmemiz, vazife terakki etmemiz gerekiyor. Bu nokta son derece önemlidir. Kan verirken hem ibadet aşkı ile vermek hem de vücudumuzdaki kanı temizleme noktasında da bunun bir faydasının olduğunu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla her bir vatandaşımızın bu bilinçle kan merkezlerine gitmelerini istiyorum. Bu vesile ile ‘Vatan Sana Kanım Feda' sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenleyen Kadın kollarımızı tekrardan kutluyor bu kampanyamıza destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ise AK Parti Genel Merkezinin 81 ilde eş zamanlı olarak bu kampanyayı başlattığını anımsatarak, “Bulunduğumuz her platformda kan bağışının hayati öneme sahip olduğunu vurguluyoruz. Yapılacak bir kan bağışı birçok insana yaşam umudu olabiliyor. AK Parti olarak bizler bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Bu vesile ile Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanlığımız olarak 29 Ekim - 4 Kasım Kızılay Haftası dolayısı İle “Vatan Sana Kanım Feda” sloganıyla parti il binamızda kan bağışı kampanyasını başlattık. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz. Bu vesile ile kan bağışı kampanyamıza destek olan tüm teşkilat mensuplarımıza ayrıca katkılarından dolayı İl Başkanımız Mehmet Dağtekin ve İlçe Kadın Kolları Başkanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ile birlikte Kızılay personelleri ve kan veren gönüllülerle bir süre sohbet etti.