AK Parti köy başkanları toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Aklayış, AK Parti Kadın Kolları başkanı Perihan Gümüş katıldı.

31 Mart sabahına kadar yoğun bir şekilde çalışmaların devam edeceğini belirten AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, “Merkez ilçe teşkilatı olarak Adıyaman merkezdeki mahalle başkanlarımızın destekleriyle 33 mahallemizde sandık çalışmalarımızı tamamladık. Merkezdeki çalışmalarımızın hemen ardından köylerimizdeki çalışmalarımıza başladık ve bugünde İl Başkanımız Mehmet Dağtekin, Belediye Başkan Adayımız Süleyman Kılınç ve Kadın Kolları Başkanımız Perihan Gümüş'ün katılımlarıyla 31 Mart seçimlerine yönelik olarak köy başkanlarımız ile toplantı yaptık. Seçim günü görev yapacak sandık temsilcileri ve müşahitlerimizin tespiti için istişare ettik emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

İl teşkilatı olarak çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirten AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, “AK Parti olarak her an seçim olacakmış gibi çalışmalarımız devam ediyor, her fırsatta milletvekillerimizle birlikte halkımızın, seçmenimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Önümüzde bir yerel seçim var ve seçim sabahına kadar el ele çalışmalarımızı sürdüreceğiz, tabi çalışmak kadar seçim günü sandıklarda çok önemli ve bu bilinçle sandık başlarında görev alacak başkanlarımız, müşahitlerimiz bizim için çok önemli. Bugünde Köy başkanlarımızla toplantı yaparak fikir alışverişinde bulunduk. Allah emeklerimizi boşa vermesin” diye konuştu.