AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın'ın acı günü

AK Parti Eski Grup Başkanvekili, TBMM Eski Başkanvekili görevlerinde bulunan AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın ağabeyi Mehmet Aydın (55) hayatını kaybetti.

Parkinson hastası olan ve geçtiğimiz günlerde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine solunum yetmezliği ve dolaşım yetmezliği şikayetiyle gelen Mehmet Aydın, yoğum bakım sevisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane morguna kaldırılan Mehmet Aydın'ın cenazesi buradan alınarak Kahta ilçesi Çağrı Camii'ne getirildi. Camiye gelen kişiler Ahmet Aydın'a, taziye dileklerini iletti.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kahta Arıkent Mezarlığında defnedildi. Aydın Ailesi taziyeleri Adıyaman merkez Erdemoğlu Taziyeevinde kabul edecek.

Cenaze namazına Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karramollaoğlu, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Fatih Toprak, Hacı Özkan, İrfan Kartal, İmran Kılınç, çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri katıldı.