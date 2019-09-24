AK Parti Milletvekili Taş, Başkan Kılınç ile bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette konuşan AK Parti Milletvekili Taş, göreve geldiği günden bu yana ilin temel sorunlarını çözmek için gayretli bir şekilde çalışan Başkan Kılınç'ı tebrik etti.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AK Partili belediyelere yakışır şekilde çalışmalar ortaya koymaya devam edeceklerini dile getirerek, Milletvekili Taş'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, belediyenin hizmetleri ve projeleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.