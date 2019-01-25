AK Parti milletvekilleri STK'ları gezdi

Milletvekilleri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat'a sivil toplum kuruluşu ziyaretinde İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yalçın, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş eşlik etti.

Milletvekilleri ve beraberindeki heyet ilk olarak Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Nazif Atalay'ı ziyaret etti.

Buradaki ziyaretin ardından Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat'ı ziyaret etti. Mahmut Fırat ve AK Parti heyeti seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Heyeti daha sonra ise Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu'yu makamında ziyaret etti. Mustafa Uslu ve milletvekilleri Türkiye'nin ekonomik durumu ve asgari ücret ile ilgili konuştu.