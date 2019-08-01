AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci, Başkan Kılınç ile bir araya geldi

Çeşitli programlara katılmak üzere Adıyaman'a gelen AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ile birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Kadın Kolları tarafından gerçekleştirilen programlara katılmak üzere Adıyaman'a gelen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanı ve Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Adıyaman Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, 31 Mart seçimlerinde göreve seçilen Başkan Kılınç'a Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinde başarılar dileyen Ekinci, Adıyaman'ın tarihiyle ve doğasıyla çok güzel bir il olduğunu ve yapılacak hizmetlerle daha da güzelleşeceğine inandığını söyleyerek, kendilerini kabul eden Başkan Kılınç'a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci'yi Adıyaman'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.