AK Parti teşkilatından Başkan Kutlu'ya ziyaret

Hüsrev Kutlu'yu makamında ziyaret etti.

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren AK Parti'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Adıyaman Belediyesi'nin mevcut başkanı F. Hüsrev Kutlu'yla birlikte çalışmaları sürdüren AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Dr. Süleyman Kılınç, beraberinde AK Parti Adıyaman milletvekili ve Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın ve parti yöneticileriyle birlikte Başkan Kutlu'yu makamında ziyaret etti.

Başkanlık makamında oldukça keyifli bir ortamda gerçekleşen ziyarette, yerel seçim çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunan partililer, görev süresi boyunca önemli hizmetlere imza atan mevcut başkan F. Hüsrev Kutlu'ya teşekkür etti.

Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, AK Parti ve Adıyaman için her türlü hizmete her zaman hazır olduğunu dile getirdi.

Ziyarette, AK Parti Adıyaman milletvekili ve Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Dr. Süleyman Kılınç, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ve eski Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu ile Gençlik Kolları Başkan Vekili Abdurrahman Dursun hazır bulundu.