AK Parti ‘Türkiye Yüzyılı' standı açtı

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından açılan ‘Türkiye Yüzyılı' standında üye çalışması yapılıyor

AK Parti tarafından Demokrasi Parkı, Sümer Meydanı ve Mimar Sinan Parkı önünde üye standı açıldı. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekili Yakup Taş, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış açılan standı ziyaret etti.

Demokrasi Parkı'nda kurulan stanttı ziyarette konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, “AK Parti dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisidir. Türkiye genelinde 11 milyon üyesiyle büyük bir ailedir. Ülkesi için, milleti için bu manada hizmete sevdalı olan vatandaşlarımızın rağbet ettiği bir siyasi partidir. Adıyaman teşkilatımız teşkilatlanmasını hep bu yönde yaptı. Bu güne kadar 71 bin 500 civarında üye kaydı yapıldı. Sadece son bir hafta içerisinde bine yakın üye yapıldı. Bu ayın sonuna kadar bu kampanya çerçevesinde stant çalışmaları sürecek. Teşkilatlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Bizim tek bir sevdamız var oda Türkiye'dir. Bu millet adına yüreği atan tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya desteğe davet ediyoruz. Hamd olsun çok iyi bir noktada, ciddi bir teveccüh var. Türkiye'nin kurtuluşunun Cumhur ittifakıyla, Recep Tayyip Erdoğan ile olacağını herkes biliyor. Halkımız geçmişten beri hasret kaldığı yatırımlarla bizimle tanıştı. Yerli ve milli duruşa sahip, ülke için dert edinen, ihtiyaç duyulan beklentileri yine halkımızın duasıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yerine getireceğiz. Türkiye büyüdü güçlendi. Tam bağımsız olarak emin adımla ilerliyor. Bu güne kadar duasını ve desteğini esirgemeyen halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İl başkanı Mehmet Dağtekin ise konuşmasında, “AK Parti Adıyaman Teşkilatı olarak üye seferberliğini hep beraber başlattık. Burada tüm teşkilatlarımız ile sahadayız. Hemşerilerimize ulaşacağız ve üye sayımızı arttıracağız” dedi.

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ise, il merkezinde 3 noktada stant kurduklarını belirterek, “Merkez ilçede 3 noktada stant kurduk. İlçelerimizde stantlar kuruldu. Hemşehrilerimiz bizi yalnız bırakmıyorlar. Tüm Adıyamanlı hemşerilerimizi AK Parti ailemize dahil olmaya davet ediyoruz. Teveccühlerinden dolayı halkımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.