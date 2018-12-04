AK Parti yönetimi Dünya Madenciler Gününü kutladı

Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneğine ziyarette bulunan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve beraberindeki heyet 4 Aralık Dünya Madenciler Gününü kutladı.

Madencilik sektörünün dünyanın zor mesleklerinden birisi olduğunu dile getiren AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, “Yeraltı kaynaklarımızı insanlığın ve ülkemizin hizmetine sunan, yerin binlerce metre altında, her türlü zorluklara karşı alın teri dökerek, emek mücadelesi veren madencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. 4 Aralık Dünya Madenciler Gününün, tüm işçilerimiz için can güvenliği korkusu olmadan, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmış madenlerde insanca koşullarda çalışmalarına vesile olmasını dilerim. Bu uğurda hayatını kaybeden maden şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyor, hayatta olan tüm madencilere sevdikleriyle birlikte; sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Coşkun Atız, “Dünyanın en zor ve en anlamlı mesleğini yaparak, yeraltı kaynaklarımızı insanlığın ve ülkemizin hizmetine sunan bir mesleğin saygıdeğer temsilcileri olan madencilere, bu toplumun vefa borcu olduğunu öncelikle belirtmek istiyorum. Bu görevi yerine getirirken yerin metrelerce altında verilen mücadeleyi, birlikteliği ve dayanışmayı başka hiçbir alanda görmek mümkün değildir. Madencilik zor ve meşakkatli bir meslektir. Bu mesleği yapan madencilerimiz geçimlerini kazanmaya ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışmaktadırlar. Madencilik sektörünün hak ettiği yeri bulması adına bizlerde elimizden geleni yapmaya hazırız. Ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan madencilik sektörünün sorunlarının çözümü için uzun vadeli politikalar oluşturulmalıdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle derneğimize nezaket ziyaretinde bulunan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin'e, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum” diye konuştu.