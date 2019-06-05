AK Parti'de bayramlaşma töreni

Bayramlaşma törenine AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Fatih Toprak, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, ilçe ve belde belediye başkanları ile teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin birlik ve beraberlik mesajları vererek, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.

Başkan Dağtekin, "AK Parti davası bir gönül hareketidir, bir gönül kardeşliğidir. Bu gönül birlikteliği, bayramlarda daha üst noktalara çıkmaktadır. Rabbim birlik beraberliğimizi bozmasın. Elbette bu birlik ve beraberliğimizi hazmedemeyip bizi birbirimize düşürmeye çalışanlar var. Hepimiz gündelik hayatımızı ve iktisadını mercek altına almak durumundayız. Çünkü bazen bakıyoruz ki, hem maddeten hem de manevi olarak tam orada bazı zafiyetlerimiz söz konusu olabiliyor. Küçük hesaplar peşinde olanlar unutmasınlar ki bizim için asıl olan büyük davamızdır. AK Parti yerli ve milli bir siyasi harekettir. AK Parti sadece Türkiye'nin değil, dünyanın partisidir, AK Parti bir medeniyet partisidir. Biz kökü içeride olan bir siyasi hareketiz. Büyük Türkiye olma yolunda emin adımlarla yürüdüğümüz büyük hedeflerimiz var. Şu gerçeği unutmayalım, İslam coğrafyasında ki mazlumların tek lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizler bu bayramları tüm coğrafyaya yaymak zorundayız. Biz burada bayram yapıyoruz ama başta Yemen, Filistin ve Suriye de ki kardeşlerimiz olmak üzere, bir çok İslam coğrafyasında zulüm altında olan kardeşlerimiz bayram yapamıyor. Çocuklar açlıktan ölüyor. Maalesef İslam coğrafyasında bayramlar tam manasıyla yaşanamadı. Küresel güçlerin Ortadoğu'daki kirli planlarını biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan buna karşı koyan, bölgede mazlumlar için mücadele eden tek liderdir. Allah'a çok şükür Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahibiz. Toplum olarak liderimiz Erdoğan'a sahip çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla küçük hesapları ve menfaatleri davamızın önüne geçirmemeliyiz. Önümüzde ülkemiz ve geleceğimiz için son derece önemli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi var. Yine çetin yolları aşacak ve de İstanbul adayımız Binali Yıldırım beyi başkan seçerek, Türkiye'mizin yükselişini güçlü şekilde devam ettireceğiz inşallah” diye konuştu.